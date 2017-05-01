مهرّبون من مخيمات تندوف تكفلوا بتهريب “داعشيين” لليبيا on May 1, 2017

قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن تخبط الكثير من المغاربة في الفقر والبطالة ليس ناجماً من افتقار الدولة الى الموارد المالية، “لكن يعود إلى الإهمال والتمييز، والانتقائية في التعامل مع الحقوق”، موضحة أن الحكومات المتعاقبة “لم تعبر عن الإرادة اللازمة للتصدي للمشاكل الإجتماعية”.

إيلاف – متابعة: كتبت “المساء” أن المنظمة الدولية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، اعتبرت في خروج لها قبل احتفالات اول مايو، أن هذا الواقع “ليس مؤسفاً فقط، بل إنه فضيحة مروعة لحقوق الإنسان”، داعية في الوقت ذاته الحكومة الجديدة التي يقودها سعد الدين العثماني إلى ضمان تمتع العمال بحقوقهم النقابية وحرياتهم المدنية والسياسية، باعتبارها شرطاً لا غنى عنه لممارسة العمال تصاعدية والاجتماعية.

ودعت “أمنيستي” الحكومة الجديدة إلى توفير الحماية للمواطنين من التهديدات الموجهة إلى أمنهم الاجتماعي والإنساني، ومحاسبة الشركات عن مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيزها حقوق الإنسان في الاتفاقيات التجارية التي تبرمها.

ضغوطات إسبانية تدفع المغرب لالغاء زيارة رئيس حكومة كتالونيا

“المساء” كتبت أيضاً أن المغرب أخبر رئيس كتالونيا، بإلغاء الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها خلال هذا الشهر رفقة رئيس الحكومة الفلمنكية في بلجيكا، فيما أرجعت المصادر عينها إلغاء الزيارة إلى ضغوطات مارستها الحكومة الإسبانية على المغرب بعدم عقد أي لقاءات ذات طابع سياسي مع الكتالونيين.

وذهبت مصادر الصحيفة إلى أن الحكومة الإسبانية نزلت بكل ثقلها من أجل إقناع المسؤولين المغاربة بضرورة إلغاء زيارة رئيس الحكومة الكتالونية وتجنب الاجتماعات السياسية معه خلال الزيارة.

وأبلغت الحكومة المغربية البعثة بأن لا مسؤولاً سياسياً سيكون متوافراً للقائهم خلال فترة وجوده بالمغرب، وذلك قبل أسبوعين من بدء الزيارة وعقد الاجتماعات في كل من الدار البيضاء والرباط.

معطيات صادمة في قضية ضابط نصب على راغبين في الالتحاق بالجيش

الصحيفة نفسها كتبت أن عدد ضحايا عمليات النصب، التي تعرضت لها مجموعة من الشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل بالقوات المسلحة الملكية المغربية من لدن ضابط سام في الجيش برتبة ليوتنانكولونيل (مقدم ) وشخص آخر سبق له أن كان جندياً قبل أن يطرد من وظيفته بسبب تورطه في أفعال غير قانونية، قد ارتفع.

المقدم الذي أثار قرار متابعته في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية قدرت بـ7 ملايين سنتيم (7 الاف دولار) استغراب العديد من الحقوقيين، يواجه تهما ثقيلة تتعلق بالنصب والمشاركة في ذلك وصنع وثيقة رسمية واستعمالها والتزوير في وثيقة تشبه المطبوعات الرسمية المستعملة في إدارة عامة بشكل يحدث لبسًا لدى الرأي العام والمشاركة في استعمال الزي النظامي علنا بغير حق.

الرميد: أمي طلبت وساطتي في 20 ملفاً قضائياً

وتقرأ “إيلاَف المغرب” في “الصباح”، أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، اعترف بتسلمه حوالى 20 ملفاً قضائياً من والدته التي زارها بمسقط رأسه غداة تعيينه وزيراً في حكومة عبدالإله ابن كيران بداية 20122.

وقال الرميد، في تصريحات أدلى بها مساء الجمعة الماضي لإذاعة خاصة بالبيضاء، إن والدته، التي استدعته إلى وليمة عشاء بحضور عدد من أهالي المنطقة، تحينت الفرصة وسلمته عدداً من الملفات القضائية بعدما جمعتها من أصحابها ووضعتها بين يديه، للتوسط لـ”أحبابها”، لدى الجهات القضائية المختصة.

التحقيق في اختلالات مالية لوداديتين سكنيتين بمدينة ابن سليمان

الصحيفة نفسها كتبت أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن البيضاء، تجري منذ الجمعة الماضي، أبحاثاً، حول اختلالات مالية لوداديتين سكنيتين بابن سليمان (جنوب الرباط)، يوجد ضمن أعضاء مكتب تسييرها موظفون ينتمون إلى مختلف الإدارات العمومية.

ونسبة إلى مصادر “الصباح” فإن الأبحاث بنيت على شكوى وجهت إلى الوكيل العام للملك (النائب العام)، تتهم المسيرين باستغلال النفوذ والاسترزاق من الوداديات السكنية، والتصرف في أموال فاقت 16مليارا (1.6 مليون دولار)، وغيرها من التهم، التي شكلت، حسب المشتكين، جنايات، وحالت دون تمكينهم من حلمهم بامتلاك شقة سكنية، رغم دفع كل منخرط مبالغ مالية تجاوزت 30 مليون سنتيم (30ألف دولار).

جمعيات إسبانية تنتقد توشيح عزيز أخنوش

أما “أخبار اليوم”، فكتبت أن توشيح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من قبل الحكومة الإسبانية أثار الجدل في الجارة الشمالية للمغرب، فبعد توشيحه من لدن إيزابيل غارسيا تيرخينا، وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الاسبانية، بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق المدني، خرج اتحاد مزارعي ومربيي المواشي الصغار الإسبان للقول إنه ليس هناك ما يجب أن تشكر عليه إسبانيا أخنوش، فبالأحرى توشيحه.

وأضافت الصحيفة أن المزارعين قالوا إنهم لم يفهموا هذه الخطوة التي يعتقدون أنها تأتي على حسابهم، وأضافوا قائلين: “تحكمت كثيراً مصالح كبار المزارعين المغاربة في التوشيح”.

في المقابل، اعتبر البعض أن انتقاد توشيح أخنوش يدخل في إطار الحرب التي تشنها بعض الجمعيات الفلاحية الإسبانية على المنتجات المغربية، لا سيما الطماطم، مشيرة إلى أن الجمعيات لا تنظر إلى المزارعين المغاربة كشركاء أو كمنافسين، بل كأعداء تتوجب محاربتهم في الأسواق الأوروبية.

لفتيت يوجه صفعة جديدة لـ”العدالة والتنمية”

وتطالع “إيلاف المغرب” بـ “الأخبار” أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في حكومة العثماني، وجه صفعة قوية للحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، ومحمد صديقي، عمدة الرباط، وبديعة بناني، رئيسة مجلس مقاطعة أكدال الرياض، المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، بعدما أصدر أوامره من أجل هدم كل الخيام التي نصبت لتستغلها أكثر من 120 جمعية، استقدمها الشوباني من الرشيدية لعرض منتوجاتها، ضمن فعاليات مهرجان ربيع أكدال.

وأصدر الوزير لفتيت، تعليماته، من أجل هدم كل الخيام، بسبب “احتلالها للملك العمومي”، وبالنظر إلى “أن رئيسة مجلس مقاطعة أكدال الرياض، لم تحصل على ترخيص، واكتفت بالحصول فقط على رخصة من رئيس مجلس مدينة الرباط، الذي يرخص فقط لاستغلال الملك الجماعي. ويتعلق الأمر بـ 300 خيمة نصبتها الرئيسة في ساحة أبي بكر الصديق قرب جامع بدر بحي أكدال بالرباط.

البوليساريو تحول قبر رئيسها السابق إلى ضريح

تعود “إيلاف المغرب” إلى “أخبار اليوم” التي كتبت أن جبهة البوليساريو حوّلت قبر محمد عبد العزيز، زعيمها السابق، إلى ضريح بمنطقة بئر لحلو الواقعة شرق الجدار الرملي.

الجبهة، التي دفنت زعيمها السابق في هذه المنطقة شبه الخالية، قامت بإحاطة قبر عبد العزيز بسور، ووضع لوحة باسم الراحل واصفة إياه بالشهيد، في منطقة مغربية تمعن الجبهة في استيطانها وإقامة أنشطتها فيها، علماً أن بئر لحلو الواقعة قرب تفاريتي هي النقطة التي كان بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، زارها في السنة الماضية، مثيراً أزمة غير مسبوقة مع المغرب، فيما تصر البوليساريو على استقبال ضيوفها في هذه المنطقة المغربية، معتبرة إياها منطقة محررة.

تهريب عناصر “داعش” إلى ليبيا

تختم “إيلاف المغرب” جولتها بـ”الأحدث المغربية” التي كتبت أن التحقيقات مع الخلية الإرهابية التي ينحدر عناصرها من مدينتي مراكش والعيون كشفت أن مهربين من مخيمات تندوف تكلفوا بتهريب العناصر الداعشية إلى ليبيا، عبر الحدود المغربية – الموريتانية مقابل 20 ألف درهم (2000 دولار) عن كل داعشي.

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