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منظمة مراقبة أمريكية: أكثر من 800 قتيل في صفوف القوات الأفغانية بين يناير وفبراير

on May 1, 2017 0 Comment

أفاد تقرير صدر عن منظمة مراقبة أمريكية اليوم الإثنين، أن الخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية لا تزال مرتفعة “بشكل صادم” قائلاً: “إن عدد القتلى بلغ 807 بينما بلغ عدد المصابين 1328 في أول شهرين من العام”.

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