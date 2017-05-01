منظمة مراقبة أمريكية: أكثر من 800 قتيل في صفوف القوات الأفغانية بين يناير وفبراير

أفاد تقرير صدر عن منظمة مراقبة أمريكية اليوم الإثنين، أن الخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية لا تزال مرتفعة “بشكل صادم” قائلاً: “إن عدد القتلى بلغ 807 بينما بلغ عدد المصابين 1328 في أول شهرين من العام”.
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أفاد تقرير صدر عن منظمة مراقبة أمريكية اليوم الإثنين، أن الخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية لا تزال مرتفعة “بشكل صادم” قائلاً: “إن عدد القتلى بلغ 807 بينما بلغ عدد المصابين 1328 في أول شهرين من العام”.
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