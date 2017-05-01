مقتل شخصين بانقلاب حافلة سياح ألمان في إيران on May 1, 2017

طهران: إنقلبت حافلة سياح ألمان في جنوب إيران الاثنين، ما أدى الى مقتل اثنين منهم، وإصابة 17 على الأقل، على ما نقل الإعلام الإيراني.

واكد التلفزيون الايراني ان القتيلين ألمانيان. وأفادت وكالة الانباء الرسمية إرنا ان إيرانيين اثنين هما السائق ودليل سياحي بين الجرحى.

وافاد موقع ميزان أونلاين الاخباري نقلًا عن رئيس جهاز الطوارئ الإيراني ان أحد السيّاح الجرحى في حالة حرجة، ونقل إلى مستشفى في شيراز بالمروحية.

وفقد السائق السيطرة على الحافلة بسبب السرعة على طريق تحت المطر بين شيراز وسعادت شهر، البلدة الصغيرة على بعد 20 كلم تقريبا من آثار مدينة بارسه التاريخية (برسيبوليس).

أضاف الموقع ان حوالى 10 سيارات إسعاف وحافلة هرعت إلى مكان الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفى.

التعليقات