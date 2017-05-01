مصر تمنح المقيمين بالإمارات ودول أخرى تأشيرات فورية اعتباراً من أول مايو

أكد وزير السياحة المصري يحيى راشد، اليوم الأحد، أن بلاده ستمنح تأشيرات دخول فورية في المطارات للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى، اعتباراً من الأول من مايو (آيار)، بحسب سكاي نيوزعربية.
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أكد وزير السياحة المصري يحيى راشد، اليوم الأحد، أن بلاده ستمنح تأشيرات دخول فورية في المطارات للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى، اعتباراً من الأول من مايو (آيار)، بحسب سكاي نيوزعربية.
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