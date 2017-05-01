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مصر: القوات المسلحة تضبط 12 تكفيرياً بوسط سيناء

on May 1, 2017 0 Comment

أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه إستمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء.

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