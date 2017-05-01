الرئيسية
» عاجل
» مصر: القوات المسلحة تضبط 12 تكفيرياً بوسط سيناء
مصر: القوات المسلحة تضبط 12 تكفيرياً بوسط سيناء
on May 1, 2017
Share this on WhatsApp
أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه إستمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء.
التعليقات
Share this on WhatsApp
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
No comments yet... Be the first to leave a reply!