مستشفى برجيل لـ24: أسمن فتاة في العالم تصل أبوظبي الخميس.. واستكمال الاستعدادات on May 1, 2017

أكد مستشفى برجيل في أبوظبي، أنه في كامل الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال، إيمان عبد العاطي، المعروفة إعلامياً بأسمن فتاة في العالم، والقادمة من بومباي في الهند، حيث بدأت فيها رحلة علاج من السمنة منذ أشهر، مؤكداً أن إيمان ستستكمل علاجها في الإمارة.

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