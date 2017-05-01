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» مستشفى برجيل لـ24: أسمن فتاة في العالم تصل أبوظبي الخميس.. واستكمال الاستعدادات
مستشفى برجيل لـ24: أسمن فتاة في العالم تصل أبوظبي الخميس.. واستكمال الاستعدادات
on May 1, 2017
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أكد مستشفى برجيل في أبوظبي، أنه في كامل الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال، إيمان عبد العاطي، المعروفة إعلامياً بأسمن فتاة في العالم، والقادمة من بومباي في الهند، حيث بدأت فيها رحلة علاج من السمنة منذ أشهر، مؤكداً أن إيمان ستستكمل علاجها في الإمارة.
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