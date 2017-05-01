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» مسؤول تركي: أردوغان سيترأس حزب العدالة والتنمية في 21 مايو
مسؤول تركي: أردوغان سيترأس حزب العدالة والتنمية في 21 مايو
on May 1, 2017
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قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حياتي يازيجي، اليوم الإثنين، إن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيعود لرئاسة الحزب الحاكم في 21 من مايو (أيار) الجاري، بعد التعديلات الدستورية التي تتيح له العودة للحزب الذي كان شارك في تأسيسه.
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