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» مدير الـ “سي آي إيه” في سيؤول لعقد اجتماع داخلي
مدير الـ “سي آي إيه” في سيؤول لعقد اجتماع داخلي
on May 1, 2017
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أعلنت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) مايك بومبيو، موجود الإثنين في سيؤول لعقد “اجتماع داخلي” ولن يلتقي مسؤولين كوريين جنوبيين، في وقت يسود توتر شديد شبه الجزيرة الكورية.
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