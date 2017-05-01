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» ماكرون يُحيي ذكرى مغربي قُتل على يد أنصار مارين لوبان
ماكرون يُحيي ذكرى مغربي قُتل على يد أنصار مارين لوبان
on May 1, 2017
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أدى المرشح للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، صباح الإثنين، زيارة إلى ضفاف نهر السين في العاصمة باريس، إحياءً لذكرى الفرنسي المغربي إبراهيم بوعرام، الذي قُتل عندما كان في التاسعة والعشرين من عمره، على يد أنصار الجبهة الوطنية، للتذكير بالطابع الفاشي والعنصري للحزب الذي ترشحت رئيسته مارين لوبان إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في 7 مايو (أيار).
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