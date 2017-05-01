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» ليبرمان: لا تعويضات للطفل دوابشة الناجي من محرقة دوما
ليبرمان: لا تعويضات للطفل دوابشة الناجي من محرقة دوما
on May 1, 2017
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أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الأحد، أن الطفل أحمد دوابشة الناجي الوحيد من محرقة بلدة دوما جنوب نابلس، التي أدت قبل عامين إلى مقتل عائلة دواشبة بعد أن أشعل مستوطنون النار في منزل العائلة الكائن على أطرف بلدة دوما، لا يستحق أية تعويضات من “إسرائيل”.
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