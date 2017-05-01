لقاء مرتقب للافروف وتيلرسون على هامش قمة في ألاسكا on May 1, 2017

موسكو: يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الاميركي ريكس تيلرسون في العاشر والحادي عشر من مايو في فيربانكس (الولايات المتحدة) على هامش قمة حول القطب الشمالي حسب ما اعلنت الدبلوماسية الروسية الاثنين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان انه تم في اتصال هاتفي “الاتفاق على عقد لقاء +على هامش+ الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في فيربانكس في 10-11 مايو”.

ستكون اول زيارة للافروف الى الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهامه. من جهته زار تيلرسون روسيا في 12 ابريل، حيث التقى في موسكو لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اضاف البيان ان الوزيرين “تبادلا وجهات نظرهما حول عقد قمة دولية في استانة حول سوريا في الثالث والرابع من مايو” من دون المزيد من التفاصيل.

وعاد التوتر بين البلدين اللذين ينتهجان مقاربتين متناقضتين حول ملف سوريا، بعد الهجوم بالاسلحة الكيميائية المفترضة على خان شيخون وتغير موقف الرئيس الاميركي الذي امر بتنفيذ اول قصف على مواقع للجيش السوري منذ اندلاع النزاع قبل ست سنوات.

وبعد هذه الضربات علقت روسيا حليفة النظام السوري الرئيسة، مشاركتها في اتفاق تجنب الحوادث الجوية المعمول به في سوريا.

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