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فرنسا: مارين لوبان تصف ماكرون “بمرشح النظام”

on May 1, 2017 0 Comment

ألقت مرشحة اليمين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان كلمة أمام أنصارها في شمال باريس اليوم الإثنين، حيث انتقدت منافسها مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون ووصفته بأنه “مرشح النظام” وأصحاب الأنشطة المالية الكبيرة.

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