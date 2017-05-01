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» فرنسا: مارين لوبان تصف ماكرون “بمرشح النظام”
فرنسا: مارين لوبان تصف ماكرون “بمرشح النظام”
on May 1, 2017
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ألقت مرشحة اليمين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان كلمة أمام أنصارها في شمال باريس اليوم الإثنين، حيث انتقدت منافسها مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون ووصفته بأنه “مرشح النظام” وأصحاب الأنشطة المالية الكبيرة.
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