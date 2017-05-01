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» فرنسا: لوبان تكثف الهجمات على ماكرون قبل أسبوع من موعد الانتخابات الرئاسية
فرنسا: لوبان تكثف الهجمات على ماكرون قبل أسبوع من موعد الانتخابات الرئاسية
on May 1, 2017
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قبل أسبوع من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، كثفت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الأحد هجماتها العنيفة على منافسها المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، في محاولة لكسب بعض النقاط على أمل الانتصار عليه الأحد المقبل.
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