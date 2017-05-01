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» فتح لـ24: تصريحات المسؤولين الإيرانيين تخدم لإسرائيل وتعزز الانقسام
فتح لـ24: تصريحات المسؤولين الإيرانيين تخدم لإسرائيل وتعزز الانقسام
on May 1, 2017
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اتهم مسؤول في حركة فتح، اليوم الأحد، إيران بالتورط في خدمة إسرائيل بطريقة مجانية، من خلال تصريحات مسؤوليها التي تمس بالمسؤولين الفلسطينيين، والتي كان آخرها التي أطلقها مساعد وزير الخارجية الإيراني، واتهم فيها الرئيس محمود عباس بخنق غزة بأوامر أمريكية إسرائيلية.
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