علاء مبارك يأكل الملوخية ويلعب الطاولة في مقهى شعبي on May 1, 2017

رغم إسقاط نظام حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم 11 فبراير 2011، وإدانته ونجليه في تهم فساد، إلا أن نجله الأكبر علاء يتابع حياته بشكل طبيعي، وأصبح مندمجًا مع الفئات الفقيرة، وهو ما لم يحدث في السابق عندما كان والده رئيسًا للجمهورية لمدة ثلاثين سنة.

إيلاف من القاهرة: في ظهور جديد لعلاء مبارك، الذي يمارس أعمالًا حرة، ويمتلك شركات ضخمة في خارج مصر، التقط مواطنون له صورًا ومقاطع فيديو وهو يجلس في مقهى شعبي ويلعب “الطاولة” مع مواطنين آخرين في منطقة إمبابة الشعبية، والتي كانت في الثمانينات من القرن الماضي معقلًا للجماعات الإسلامية المتشددة.

عزاء وملوخية

جاءت زيارة النجل الأكبر لمبارك، من أجل تقديم واجب العزاء في وفاة السائق الخاص بأسرة مبارك، عندما كان رئيسًا للجمهورية. ونشرت صفحة “‎أنا آسف ياريس‎”، التي تتابع أخبار مبارك وأسرته، صورًا لعلاء أثناء وجوده في منطقة إمبابة. وقالت إن “السبب وراء وجوده هو زيارة أسرة سائقه السابق الذي توفي أثناء وجوده في السجن”.

علاء مبارك في زيارة عزاء إلى أسرة سائقه

أضافت الصفحة أن “علاء مبارك يزور أسرة سائقه المتوفي في منطقة إمبابة، والذي وافته المنية أثناء وجود جمال وعلاء مبارك في سجن طره، وهذا سر وجود علاء مبارك في منطقة إمبابة.. هذا ناهيك عن ملوخية البرنس طبعًا”، في إشارة إلى أنه تناول الطعام في مطعم البرنس.

وتوفي سائق أسرة مبارك عبده مصطفى في العام 2014، أثناء وجود مبارك ونجليه في السجن، وقال نجله مصطفى، في تصريحات له، إن علاء مبارك حضر إلى بيتهم من أجل الاطمئنان عليهم. وقال: “ودي حاجة عندنا بالدنيا كلها”، مشيرًا إلى أن علاء مبارك تكفل بعلاج والده عندما كان مريضًا بالكبد قبل وفاته.

بدون مواكبة أمنية

ولفت إلى أن علاء مبارك حضر إلى منطقة إمبابة الشعبية، بصحبة نجله عمر، ولم يصطحب معه أية حراسات أو تأمين من الشرطة.

تخصص علاء مبارك في الأعمال الحرة، ويمتلك شركات ضخمة خارج مصر، وكشف وثائق بنما المسربة في شهر أبريل من العام الماضي، عن أعمال التهرب من الضرائب والفساد حول العالم، أن علاء يمتلك شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” وكيل شركة “بان وورلد”.

وحسب الوثائق المسربة، فإن شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” العملاقة شكلت في العام 2014 فريقًا للتحقيق في الأعمال التي تربط بين شركتي “بان وورلد” وشركة الخدمات القانونية “موساك فونسيكا”، وتبع هذا التحقيق اعتراف من قبل شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” باحتمالية وجود مزيد من الخروقات والمخالفات في التعاملات بين “بان وورلد” وشركة “موساك فونسيكا”، وأعلنت استقالتها من العمل وكيل لشركة “بان وورلد” المملوكة لـ”علاء مبارك” في أبريل 2015.

ضمن وثائق بنما

ووصفت الوثائق علاء مبارك بأنه “العميل المميز”، كما ضمّت الوثائق أسماء أخرى غير علاء مبارك، منهم سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، ونجله الأصغر جمال وزوجته خديجة الجمّال.

كما ضمت رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، وأحمد المغربي، وزير الإسكان في عهد مبارك، وزوجته نجلاء الجزايرلي، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسني، ونجله أمير محمد زهير جرانة، وجميعهم وزراء في عهد مبارك، واندلعت الثورة أثناء وجودهم في الحكومة.

تحقيقات متواصلة

وأدين مبارك ونجلاه علاء وجمال بتهم الفساد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”، وأيدت محكمة النقض حكمًا بحقهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونًا، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وتجري السلطات القضائية حاليًا تحقيقات مع مبارك وأسرته في قضية فساد أخرى معروفة باسم “هدايا الأهرام”، وتضم نحو 19 متهمًا من رموز عهد مبارك.



علاء مبارك في مقهى في منطقة إمبابة القاهرية





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