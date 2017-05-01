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عشرات الآلاف في مسيرة بالميدان الأحمر في روسيا بمناسبة عيد العمال

on May 1, 2017 0 Comment

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص اليوم الإثنين، في مسيرة احتفالية في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو دعت لها النقابات الحكومية بدعم حزب (روسيا الموحدة) الذي ينتمي إليه رئيس البلاد فلاديمير بوتين، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

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