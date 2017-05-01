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عريقات: عباس دعا لإنهاء حكم حماس في غزة وتشكيل حكومة وحدة

on May 1, 2017 0 Comment

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تطرق خلال لقاءاته بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والملك الأردني عبدالله الثاني، إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

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