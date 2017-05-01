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» عريقات: عباس دعا لإنهاء حكم حماس في غزة وتشكيل حكومة وحدة
عريقات: عباس دعا لإنهاء حكم حماس في غزة وتشكيل حكومة وحدة
on May 1, 2017
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أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تطرق خلال لقاءاته بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والملك الأردني عبدالله الثاني، إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
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