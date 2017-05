عثمان العمير مقدماً فيصل عباس: أحسده! on May 1, 2017

وشرح عباس تقنية تأيفه الكتاب. قال: “كل فصل في الكتاب يحمل اسم عمل بريطاني عملاق ومستوحى منه. فالفصل الاول هو Charlie and the chocolate factory باعتباري كسبت تذكرة ذهبية للذهاب إلى مصنع شوكولاته في لندن… إلى أرض الاحلام. لكن ما تختبره في أرض الأحلام هو أن تجربه الاغتراب ليست دائما كالشوكولاته بالحليب – أي إنها ليست دائمًا ناعمة وطرية، بل في كثير من الاحيان تكون كالشوكولاته الداكنة – قاسية ومرة الطعم».

