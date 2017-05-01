طرد سكان من الوسط التاريخي لدياربكر التركية بحجة ترميمه on May 1, 2017

دياربكر: اجبر بعض سكان الوسط التاريخي لمدينة ديار بكر التركية الاثنين على مغادرة منازلهم بعدما اعلنت السلطات عزمها على ترميم هذه المنطقة التي تضررت كثيرا خلال الاشتباكات الاخيرة بين قوات الامن التركية والمتمردين الاكراد.

وتعتبر ديار بكر “عاصمة” جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الاكراد. وتؤكد السلطات التركية انها تريد اعادة اعمار هذه المنطقة التي تعود الى الحقبة الرومانية، وتدرجها منظمة اليونيسكو على لائحة التراث العالمي.

وتضررت هذه المنطقة كثيرًا خلال المواجهات المستعرة منذ عامين بين قوات الامن وحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره انقرة “ارهابيا”. وكانت المعارك استؤنفت في جنوب شرق تركيا بعد انهيار اتفاق وقف اطلاق النار في صيف 2015 الذي كان يفترض ان يمهد لانهاء نزاع اوقع نحو 40 الف قتيل منذ العام 1984.

وطلب من سكان حيين في الوسط التاريخي للمدينة مغادرة منازلهم الاثنين. وكان تم اجلاء السكان من ستة احياء اخرى في المنطقة نفسها وتدمير كل منازلها.

وتلقى السكان تعويضات مالية، الا انهم يخشون عدم تمكنهم من العثور على اماكن اخرى ملائمة. في حين ان الذين كانوا يستأجرون مساكنهم لم يحصلوا على شيء.

وكان رئيس الحكومة بن علي يلديريم اعلن في سبتمبر 2016 استثمار 12 مليار ليرة تركية (3.4 مليارات دولار) لتنمية المناطق الواقعة في جنوب شرق البلاد، والتي تضررت بسبب موجات العنف الاخيرة، بينها 1.9 مليار ليرة (534 مليون دولار) للوسط التاريخي لديار بكر.

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