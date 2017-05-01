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سوريا: خروج 7 مستشفيات في إدلب من الخدمة بسبب القصف الروسي وغارات النظام

on May 1, 2017 0 Comment

أعلن مسؤولان طبيان يعملان في منطقة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة في شمال غرب سوريا، أن سبعة مستشفيات ومستوصفات باتت خارج الخدمة في هذه المنطقة خلال شهر أبريل (نيسان) نتيجة الغارات الجوية لقوات النظام والقوات الروسية.

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