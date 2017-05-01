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» سوريا: خروج 7 مستشفيات في إدلب من الخدمة بسبب القصف الروسي وغارات النظام
سوريا: خروج 7 مستشفيات في إدلب من الخدمة بسبب القصف الروسي وغارات النظام
on May 1, 2017
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أعلن مسؤولان طبيان يعملان في منطقة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة في شمال غرب سوريا، أن سبعة مستشفيات ومستوصفات باتت خارج الخدمة في هذه المنطقة خلال شهر أبريل (نيسان) نتيجة الغارات الجوية لقوات النظام والقوات الروسية.
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