دبي تطلق خطاً يحمل اسمها! on May 1, 2017

إيلاف – متابعة: أطلقت دبي خطا لكتابة النصوص إلكترونياً بـ23 لغة، والذي يعتبر أول خط في العالم يتم تطويره من قبل مدينة يحمل اسمها.

وتعاونت دبي مع شركة مايكروسوفت في ابتكار الخط الرقمي الجديد باللغتين العربية والإنكليزية. وتسعى دبي للإسهام في وضع بصمة للإمارة الخليجية في العالم الرقمي من خلال كتابة النصوص.

وجاء الإعلان عن “خط دبي” من خلال إطلاق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لهذه الخطوة، والذي وجه الجهات الحكومية في الإمارة باعتماد الخط في المراسلات الحكومية.

وقال: “إن إطلاق (خط دبي) إلى العالم خطوة مهمّة ضمن جهودنا المستمرة في ترسيخ مكانة دبي في العالم الرقمي، وإبراز شخصيتها التي اقترنت بمفاهيم الإبداع والابتكار في شتى المجالات وهذا الإنجاز الجديد وبما يملكه الخط من مواصفات خاصة تمنحه التفرد في مجال الخطوط الرقمية المستخدمة عالميا”.

وأضاف: “وجهنا الجهات الحكومية في الإمارة بالبدء في استخدام (خط دبي) في المراسلات الحكومية الرسمية باعتباره نقطة تحول جديدة لدبي في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في عالم التكنولوجيا الرقمية، وليكون ذلك بمثابة التزام حكومي يضمن نشر ونجاح هذه المبادرة محليا وعالميا”.

من جهته، قال عبد الله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في مؤتمر عقد أمس في دبي: “نشهد مساهمة جديدة من دبي لخدمة المنطقة والعالم، تبني من خلالها دبي جسرا معرفيا يصل بين الشرق والغرب من خلال إطلاق (خط دبي) البصمة المميزة للإمارة في العالم الرقمي”.

وأضاف: “يتميّز (خط دبي) عن غيره من الخطوط الرقمية بأنه يحمل في جوهره المقومات التي جعلت من إمارة دبي رمزا وأيقونة للنجاح والتسامح، حيث تمّ تصميمه باللغتين العربية والإنجليزية في آن واحد لتحقيق التناغم المنشود بينهما، بالإضافة إلى 21 لغة أخرى ضمن نطاق المشروع”.

إلى ذلك، قال المهندس أحمد المهري، مساعد الأمين العام لقطاع شؤون المجلس التنفيذي والأمانة العامة لإمارة دبي ومدير مشروع “خط دبي”: “يعكس (خط دبي) التزامنا بتطويع أفضل التقنيات وأدواتها ووسائلها بأسلوب مبتكر وفعّال، وهو يدعم قطاع التكنولوجيا بشكل عام من خلال إتاحة خط رقمي عالي المستوى وبمواصفات متميزة لجميع المستخدمين في مختلف دول العالم دون أي تكاليف تذكر، إضافة إلى احتواء الخط على خصائص فنية تسهل عملية القراءة وتدعم خاصية الطباعة والعرض على الشاشة الإلكترونية”.

وأضاف المهري أن “الجودة الفنية العالية التي يتمتع بها خط دبي جاءت لتلبي الحاجة الماسة إلى خطوط عربيّة عالية المستوى لتكون متاحة من خلال تطبيقات أوفيس 365 من مايكروسوفت”.

ويأتي “خط دبي” ليمثل إضافة إلى عدد كبير من خطوط الكتابة الرقمية باللغة العربية على أجهزة الكمبيوتر من أشهرها العربي المبسط “سمبليفايد أرابيك”، والعربي التقليدي “تراديشنال أرابيك”، وخط الأندلس.

وقال سامر أبولطيف، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مايكروسوفت: “سيكون اسم (خط دبي) متوافر عالمياً ولأكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم من خلال تطبيقات أوفيس 365”.

وأضاف: “هو خط متطور وذو خواص فريدة يهدف إلى التشجيع على القراءة والتعبير عن الذات، حيث تم ابتكار (خط دبي) بشكل متقن لتجسير الفجوة التي دائماً ما تعيق تحقيق التناغم التام بين النصوص العربية واللاتينية في سبيل توفير خطوط رقمية متناغمة تحقق الاندماج السلس ما بين هذه الأحرف والأشكال الكتابية باختلاف اللغات المستخدمة”.

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