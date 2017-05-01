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» دبلوماسي لـ 24: جولة السيسي الخليجية استكمال لمشاورات القمة العربية
دبلوماسي لـ 24: جولة السيسي الخليجية استكمال لمشاورات القمة العربية
on May 1, 2017
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اعتبر سفير مصر الأسبق في الإمارات فخري عثمان أن الجولة المرتقبة التي سيقوم لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غداً إلى الكويت والإمارات تعد استكمالاً للمشاورات التي تقوم بها مصر مع دول الخليج عقب القمة العربية الماضية لبحث القضايا للعربية الحالية.
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