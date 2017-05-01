ورد الآن
الرئيسية » عاجل » دبلوماسي لـ 24: جولة السيسي الخليجية استكمال لمشاورات القمة العربية

دبلوماسي لـ 24: جولة السيسي الخليجية استكمال لمشاورات القمة العربية

on May 1, 2017 0 Comment

اعتبر سفير مصر الأسبق في الإمارات فخري عثمان أن الجولة المرتقبة التي سيقوم لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غداً إلى الكويت والإمارات تعد استكمالاً للمشاورات التي تقوم بها مصر مع دول الخليج عقب القمة العربية الماضية لبحث القضايا للعربية الحالية.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com