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حماس: وثيقتنا لا تتضمن القبول بدولة على حدود 67

on May 1, 2017 0 Comment

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، اليوم الإثنين، تضمن الوثيقة الجديدة لحركة حماس، التي سيعلنها رئيس المكتب السياسي لها، خالد مشعل، مساء اليوم الإثنين، قبولاً بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.

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