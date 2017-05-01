حماس ترجئ لساعتين إعلان قبولها دولة على حدود 67 on May 1, 2017

الدوحة: ارجأت حركة حماس لنحو ساعتين بدء اعمال مؤتمر لها في الدوحة سيشهد اعلان وثيقة جديدة تتضمن قبول الحركة بقيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967.

واكدت حماس في بيان انه تم ارجاء بدء اعمال المؤتمر الى الساعة 20:45 (17:45 تغ) مساء بعدما كان مقررا في الساعة 19:00 (16:00 تغ) “بسبب اعتذار ادارة الفندق في آخر لحظة عن استضافة اللقاء”.

اضاف البيان المقتضب “اضطررنا للأسف الى تأجيل موعد ومكان اللقاء” الذي يعقد بحضور اعلاميين وشخصيات مختلفة الى جانب قادة حماس في الدوحة وبالتزامن في غزة.

وتقبل حماس في وثيقتها التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، والتي مرت بنقاشات لأربع سنوات، قبل ان تحظى بموافقة كل مؤسسات الحركة، بحدود 1967، وتوصف الصراع مع اسرائيل على انه سياسي لا ديني.

تنص الوثيقة على ان “اقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة) مع عودة اللاجئين والنازحين الى منازلهم التي اخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة ولا تعني اطلاقا الاعتراف بالكيان الصهيوني كما لا تعني التنازل عن اي من الحقوق الفلسطينية”.

الا ان الوثيقة تؤكد ايضا انه “لا تنازل عن اي جزء من ارض فلسطين مهما كانت الاسباب والظروف ومهما طال الاحتلال وترفض حماس اي بديل من تحرير فلسطين تحريرا كاملا من بحرها الى نهرها”.

ويدعو ميثاق حماس الذي صدر سرًا عام 1988 اي بعد عام على تأسيس الحركة الى تدمير اسرائيل واقامة دولة فلسطينية على كامل فلسطين التاريخية، ويصف الصراع على انه ديني. وتنأى حماس في وثيقتها عن جماعة الاخوان المسلمين التي كانت ترتبط بها الحركة فكريا.

وقال قيادي في حماس ان الوثيقة “ستفتح الباب لتكون الحركة مقبولة عربيا ودوليا، ونتوقع تحسين العلاقة مع مصر والدول العربية ودول الغرب” التي يصنف الكثير منها حماس على انها منظمة “ارهابية”.

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