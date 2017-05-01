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حماس: الرهان على لقاء عباس وترامب “خاسر ومضيعة للوقت”

on May 1, 2017 0 Comment

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، أن أي رهان على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية واشنطن، لتحقيق إنجازات لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته، “رهان خاسر ومضيعة للوقت وتسويق للوهم”.

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