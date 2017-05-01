حريق يلحق اضرارًا بمسجد للشيعة في السويد on May 1, 2017

ستوكهولم: اعلنت الشرطة السويدية تعرض اكبر مسجد للشيعة في السويد، في ضاحية ستوكهولم، لحريق متعمد على ما يبدو ليل الاحد الاثنين.

وأبلغ رجال الاطفاء قبيل الساعة 00،30 (22،30 ت غ) بالحريق في حي جاكوبسبرغ في يارفالا. واوضحت الشرطة في بيان ان “الحريق كان مندلعا في واجهة المسجد خارج المبنى”.

وقد بدأ تحقيق حول حريق متعمد. وقال المتحدث باسم شرطة ستوكهولم لارس بستروم لوكالة الانباء الرسمية “يبدو ان الحريق قد أضرم من الخارج”.

ولم يتم الاعلان عن اصابات.

واضاف المتحدث ان جهاز الامن (سابو) يتشرك في التحقيق بسبب احتمال وجود دافع سياسي.

وفي تصريح لشبكة اس.في.تي التلفزيونية الرسمية، قال عقيل ظاهري، المتحدث باسم الهيئة التي تتولى ادارة المسجد، “انه اكبر مسجد شيعي في السويد ويؤمه الآلاف (…) انهم يشعرون فعلا بالقلق”.

وقد استهدف في السنوات الاخيرة عدد من المساجد او المراكز الاسلامية في السويد، بحرائق متعمدة لم يلق القبض على مفتعليها في اغلب الاحيان.

وفي ابريل 2016، حكم على رجل في الحادية والثلاثين من عمره جاهر بكراهيته للاجانب، بالسجن ثلاث سنوات لانه اضرم النار في مسجد في بوراس (جنوب غرب)، مستخدما صفيحة بنزين.

وفي السابع من ابريل الماضي، قتل خمسة اشخاص في السويد دهسا بشاحنة انتحارية في وسط ستوكهولم. ومرتكب الهجوم اوزبكي يقيم بصورة غير قانونية في السويد، ولا يخفي “تعاطفه مع الجهاديين” على شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب الشرطة.

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