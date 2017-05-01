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توقعات بفوز الرئيس البرازيلي السابق لولا بانتخابات 2018

on May 1, 2017 0 Comment

أظهر استطلاع نُشر أمس الأحد، أن الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، مازال أحد المرشحين المحتمل فوزهم في انتخابات الرئاسة التي تجري في 2018 وذلك على الرغم من 5 محاكمات يواجهها بتهمة الفساد.

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