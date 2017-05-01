الرئيسية
» عاجل
» توفير الحد الأدنى من سبل الحياة غرب الموصل المحرر.. مهمة صعبة
توفير الحد الأدنى من سبل الحياة غرب الموصل المحرر.. مهمة صعبة
on May 1, 2017
Share this on WhatsApp
تحت شمس حارقة في مستديرة بغداد في غرب الموصل، يقف عشرات من السكان في طابورين طويلين، واحد للرجال وآخر للنساء والأطفال ينتظرون بدون تأفف متى يحين دورهم للصعود إلى شاحنة بيضاء بداخلها طبيب يعاينهم ويصف لهم الدواء وصيدلاني يعطيهم إياه مجاناً.
التعليقات
Share this on WhatsApp
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
No comments yet... Be the first to leave a reply!