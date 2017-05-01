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تركيا: الشرطة تُفرق متظاهرين في تقسيم بالغاز المسيل للدموع

on May 1, 2017 0 Comment

فرقت الشرطة التركية مظاهرة شارك فيها حوالي 200 محتج في ساحة تقسيم وسط مدينة اسطنبول، بالغاز المسيل للدموع، قبل نجاحهم في اقتحام الميدان، الذي منعت السلطات التركية أي تظاهرات فيه بمناسبة عيد العمال العالمي، الإثنين.

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