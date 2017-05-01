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ترامب يعتقد أن الصين اخترقت البريد الإلكتروني للديمقراطيين

on May 1, 2017 0 Comment

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين ربما اخترقت رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي الحزب الديمقراطي للتدخل في انتخابات الرئاسة عام 2016، في تعارض مع وجهة نظر مسؤولي المخابرات الذين قالوا إن موسكو دبرت الأمر.

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