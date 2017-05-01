ترامب يعتقد أن الصين اخترقت البريد الإلكتروني للديمقراطيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين ربما اخترقت رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي الحزب الديمقراطي للتدخل في انتخابات الرئاسة عام 2016، في تعارض مع وجهة نظر مسؤولي المخابرات الذين قالوا إن موسكو دبرت الأمر.
التعليقات
Share this on WhatsApp
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين ربما اخترقت رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي الحزب الديمقراطي للتدخل في انتخابات الرئاسة عام 2016، في تعارض مع وجهة نظر مسؤولي المخابرات الذين قالوا إن موسكو دبرت الأمر.
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!