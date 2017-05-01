ترامب: يشرفني لقاء كيم جونغ-أون عندما تسمح الظروف! on May 1, 2017

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “في الظروف المناسبة”، رغم أسابيع من التصريحات النارية المرتبطة بالخلاف مع كوريا الشمالية.

إيلاف – متابعة: قال ترامب في مقابلة مع قناة بلومبرغ: “إذا كان مناسبًا أن ألتقي به، فسأفعل بكل تأكيد. سيشرّفني ذلك”.

الرئيس الأميركي خلال المقابلة

وتضاعفت حدة التوتر مع بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة بعد إجرائها سلسلة تجارب صاروخية استفزازية. وحذرت إدارة ترامب تكرارًا من أن “جميع الخيارات تبقى واردة” في الرد على البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية. لكنها أكدت في الأسبوع الفائت استعدادها لفكرة عقد محادثات مباشرة مع بيونغ يانغ. وأضاف ترامب “أنا مستعد لذلك، لكن أكرر، إذا اجتمعت الظروف المناسبة”.

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