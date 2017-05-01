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ترامب يدعو رئيس الوزراء التايلاندي إلى البيت الأبيض

on May 1, 2017 0 Comment

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، إلى زيارة واشنطن خلال مكالمة هاتفية في وقت متأخر من يوم الأحد، وفقاً لما ذكرته الحكومة التايلاندية اليوم الإثنين.

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