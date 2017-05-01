ترامب: هل يمكن تفادي حرب أميركية أهلية؟ on May 1, 2017

واشنطن: تطرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ إلى تاريخ اميركا متسائلًا ما اذا كان من الممكن تجنب الحرب الاهلية التي دارت بين الجنوب والشمال لاربع سنوات.

وبعدما اشاد بالرئيس الشعبوي السابق اندرو جاكسون، الذي يشبه به احيانًا، اعتبر ترامب في حديث نشر الاثنين على اذاعة “سيريوس اكس ام” انه كان بامكان هذا الاخير الذي توفي قبل اكثر من عقد على اندلاع النزاع، منع وقوع هذه الحرب الدامية.

وقال “لو كان اندرو جاكسون لا يزال حيا لما كانت اندلعت الحرب الاهلية. كان شخصا قاسيا جدا لكنه كان طيب القلب ايضا”.

اضاف “لا يدرك الناس. الحرب الاهلية عندما تفكرون بها لماذا وقعت؟ لا يطرح الاشخاص هذا السؤال لكن لماذا وقعت حرب اهلية؟ لماذا لم يتم ايجاد حل؟”.

اندرو جاكسون الذي كان رئيسا بين عامي 1829 و1837، توفي في 1845 اي اكثر من عقد قبل اندلاع الحرب في 1861 التي استمرت اربع سنوات واوقعت اكثر من 600 الف قتيل.

وفي منتصف مارس وضع دونالد ترامب باقة زهر على ضريح جاكسون في مزرعته في تنيسي (جنوب) في الذكرى الـ250 لولادته. وكان ترامب اشاد بـ”هذا الرجل العظيم” الذي هاجم “النخبة الانتهازية”.

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