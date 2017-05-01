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ترامب: اتصالان منعاني من إيقاف اتفاقية “نافتا” وسأفعل إن فشلت المفاوضات

on May 1, 2017 0 Comment

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لوقف العمل باتفاق التجارة الحرة في شمال أمريكا “نافتا” في حال فشل المفاوضات، مشيداً بتقدم تعديله لقانون “أوباما كير” للرعاية الصحية غداة يومه المئة في الرئاسة.

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