ترامب: اتصالان منعاني من إيقاف اتفاقية “نافتا” وسأفعل إن فشلت المفاوضات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لوقف العمل باتفاق التجارة الحرة في شمال أمريكا “نافتا” في حال فشل المفاوضات، مشيداً بتقدم تعديله لقانون “أوباما كير” للرعاية الصحية غداة يومه المئة في الرئاسة.
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لوقف العمل باتفاق التجارة الحرة في شمال أمريكا “نافتا” في حال فشل المفاوضات، مشيداً بتقدم تعديله لقانون “أوباما كير” للرعاية الصحية غداة يومه المئة في الرئاسة.
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