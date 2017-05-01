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» تجمعات حاشدة بمدن أمريكية في عيد العمال تستهدف سياسات ترامب
تجمعات حاشدة بمدن أمريكية في عيد العمال تستهدف سياسات ترامب
on May 1, 2017
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ستقود نقابات عمالية وجماعات مدافعة عن المهاجرين تجمعات حاشدة بمناسبة عيد العمال في مدن بأنحاء الولايات المتحدة اليوم الإثنين، ويتوقع المنظمون أن تكون نسبة الإقبال أكبر من المعتاد من أجل الاحتجاجات على سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.
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