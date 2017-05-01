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تجمعات حاشدة بمدن أمريكية في عيد العمال تستهدف سياسات ترامب

on May 1, 2017 0 Comment

ستقود نقابات عمالية وجماعات مدافعة عن المهاجرين تجمعات حاشدة بمناسبة عيد العمال في مدن بأنحاء الولايات المتحدة اليوم الإثنين، ويتوقع المنظمون أن تكون نسبة الإقبال أكبر من المعتاد من أجل الاحتجاجات على سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.

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