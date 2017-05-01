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» تايوان: العلاقات مع أمريكا قوية والاتصالات منتظمة
تايوان: العلاقات مع أمريكا قوية والاتصالات منتظمة
on May 1, 2017
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قال وزير خارجية تايوان ديفيد لي اليوم الإثنين، إن العلاقات الأمريكية التايوانية قوية وإن الاتصالات بين الجانبين منتظمة وذلك فيما تعرضت الحكومة في تايبه لانتقادات من المعارضة بسبب الرد الفاتر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على احتمال إجراء اتصال هاتفي برئيسة تايوان تساي إينج وين.
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