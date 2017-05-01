بيع دارة في سيدني بـ 56 مليون دولار أمريكي

اشترى الملياردير الأسترالي سكوت فاركوار دارة في سيدني في مقابل 75 مليون دولار أسترالي (56.3 مليون دولار أمريكي)، وهو سعر قياسي في مجال العقارات السكنية في أستراليا، على ما أفادت وكالة “فيرفاكس ميديا”.
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اشترى الملياردير الأسترالي سكوت فاركوار دارة في سيدني في مقابل 75 مليون دولار أسترالي (56.3 مليون دولار أمريكي)، وهو سعر قياسي في مجال العقارات السكنية في أستراليا، على ما أفادت وكالة “فيرفاكس ميديا”.
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