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بيع دارة في سيدني بـ 56 مليون دولار أمريكي

on May 1, 2017 0 Comment

اشترى الملياردير الأسترالي سكوت فاركوار دارة في سيدني في مقابل 75 مليون دولار أسترالي (56.3 مليون دولار أمريكي)، وهو سعر قياسي في مجال العقارات السكنية في أستراليا، على ما أفادت وكالة “فيرفاكس ميديا”.

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