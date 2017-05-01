بيزوس يهدد لقب غيتس كأغنى رجل في العالم on May 1, 2017

إيلاف: يتنافس كل من بيل غيتس وجيف بيزوس على لقب أغنى رجل في العالم.

وبحسب التصنيف العالمي لمؤسستي “فوربس» و” بلومبرغ»، يبلغ الفرق بين ثروة مؤسسة شركة مايكروسوفت بيل غيتس وثروة الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون»، جيف بيزوس 7 مليارات دولار، وهو ما يفصل بيزوس عن التربع على عرش أغنى الأغنياء في العالم.

وارتفع صافي قيمة ثروة بيزوس، من ملياري دولار إلى قرابة 80.5 مليار دولار، بعدما حققت “أمازون» أرباحاً قوية، وارتفعت أسهمها ومبيعاتها بنسبة 2 في المائة.

ويعتبر بيزوس الآن وراء قطب التجزئة الإسباني، أمانسيو أورتيغا، الذي تتملك شركته “إنديتكس” سلسلة متاجر الملابس “زارا”. وتبلغ ثروة أورتيغا 81 مليار دولار. ولكن بيزوس تخطى على الأقل، وارن بافيت، الرئيس التنفيذي ومالك شركة “بيركشاير هاثاواي”.

وبحسب منظمة اوكسفام الانسانية، فإن العالم بناء على معدل زيادة ثروة اغنياء العالم، سيكون لديه اول ترليونير في غضون السنوات الخمس والعشرين المقبلة.

مع الإشارة الى أن الذي يمنع غيتس من الحصول على لقب أول تريليونير هو تبرعه بأكثر من 30 مليار دولار لمؤسسته الخيرية.

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