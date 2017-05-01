بيروت تحارب التلوث بأول محطة للدراجات الهوائية

أطلق في وسط بيروت مشروع لمحطات الدراجات الهوائية الآلية المتاحة للعموم، في خطوة أولى من نوعها في لبنان يرمي القائمون عليها إلى تعزيز ثقافة النقل المراعي للبيئة على أمل التخفيف من الازدحام المروري والتلوث في المدينة.
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أطلق في وسط بيروت مشروع لمحطات الدراجات الهوائية الآلية المتاحة للعموم، في خطوة أولى من نوعها في لبنان يرمي القائمون عليها إلى تعزيز ثقافة النقل المراعي للبيئة على أمل التخفيف من الازدحام المروري والتلوث في المدينة.
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