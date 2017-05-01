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بيروت تحارب التلوث بأول محطة للدراجات الهوائية

on May 1, 2017 0 Comment

أطلق في وسط بيروت مشروع لمحطات الدراجات الهوائية الآلية المتاحة للعموم، في خطوة أولى من نوعها في لبنان يرمي القائمون عليها إلى تعزيز ثقافة النقل المراعي للبيئة على أمل التخفيف من الازدحام المروري والتلوث في المدينة.

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