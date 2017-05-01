بريطانيا لا تعترف برواية صحيفة ألمانية عن اجتماع ماي ويونكر

رفضت بريطانيا اليوم الإثنين رواية صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية عن اجتماع صعب بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكررت أن الاجتماع مر بشكل جيد.
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رفضت بريطانيا اليوم الإثنين رواية صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية عن اجتماع صعب بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكررت أن الاجتماع مر بشكل جيد.
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