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بريطانيا لا تعترف برواية صحيفة ألمانية عن اجتماع ماي ويونكر

on May 1, 2017 0 Comment

رفضت بريطانيا اليوم الإثنين رواية صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية عن اجتماع صعب بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكررت أن الاجتماع مر بشكل جيد.

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