بالفيديو: الشرطة الفرنسية تستخدم القوة المفرطة في مظاهرات بباريس

قالت الشرطة الفرنسية “إن أحد أفرادها أصيب بحروق خطيرة كما جرح اثنان آخران في اشتباكات خلال مظاهرة بمناسبة عيد العمال اليوم الإثنين في باريس، حيث ألقى المحتجون قنابل حارقة ومقذوفات أخرى على الشرطة”.
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قالت الشرطة الفرنسية “إن أحد أفرادها أصيب بحروق خطيرة كما جرح اثنان آخران في اشتباكات خلال مظاهرة بمناسبة عيد العمال اليوم الإثنين في باريس، حيث ألقى المحتجون قنابل حارقة ومقذوفات أخرى على الشرطة”.
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