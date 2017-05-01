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» بالصور: مئات الفلسطينيين يودعون الشهيد صهيب مشاهرة في مقبرة الشهداء بالقدس
بالصور: مئات الفلسطينيين يودعون الشهيد صهيب مشاهرة في مقبرة الشهداء بالقدس
on May 1, 2017
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شيع مئات الفلسطينيين مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد صهيب موسى مشاهرة (٢١ عاماً) من حي الشهيد سعد شرقي مدينة القدس المحتلة، بعد احتجاز دام أكثر من 10 أيام في ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تواصل قوات الاحتلال احتجاز شقيقه الأكبر.
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