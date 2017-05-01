الرئيسية
» عاجل
» باحث لـ24: مراجعات “الكماليون” أسست لتنظيم متطرف جديد
باحث لـ24: مراجعات “الكماليون” أسست لتنظيم متطرف جديد
on May 1, 2017
Share this on WhatsApp
كشف الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، محمد كامل، أن مراجعات الإخوان التي أطلقتها جبهة “الكماليون”، قسمت التنظيم إلى ثلاثة أجيال، هي “الحرس القديم” أو جيل 65، وجيل السبعينات، وجيل التسعينات، وألقت الضوء على حجم الخلاف الفكري والتنظيمي بين التيارات الثلاثة.
التعليقات
Share this on WhatsApp
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
No comments yet... Be the first to leave a reply!