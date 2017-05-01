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» الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم المساعدات في اليمن
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم المساعدات في اليمن
on May 1, 2017
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واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الإثنين، عملية توزيع المساعدات الغذائية بمناطق مختلفة بمديرية ميفعة اليمنية “جول الريدة والوسطة والسبعين بشبوة”، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين، ومواصلة لجهودها الخيرية والإنسانية التي تنفذها لمساعدة السكان على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم.
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