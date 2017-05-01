المنصف المرزوقي رئيسًا لحزبه on May 1, 2017

انتخب الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الاثنين رئيسًا لحزبه “حراك تونس الإرادة”، وذلك أثناء المؤتمر التأسيسي الذي يأتي قبل أشهر من أول انتخابات بلدية تجري بعد ثورة 2011، وفق ما أعلن الحزب.

إيلاف – متابعة: كان المرزوقي الذي تولى رئاسة تونس بين 2011 و2014، أسس هذا الحزب بعد عام من فشله في الانتخابات الرئاسية. وأعلن عن انتخاب المرزوقي عبر صفحة الحزب على فايسبوك.

وبحسب وسائل إعلام تونسية فإن المرزوقي (71 عامًا) كان المرشح الوحيد وانتخب بالإجماع رئيسًا للحزب. وكان الأمين العام للحزب عدنان منصر قال السبت إن هناك توافقًا على تولي المرزوقي الرئاسة.

وعقد حزب “حراك تونس الإرادة” مؤتمره التأسيسي من السبت إلى الاثنين في العاصمة، ثم في مدينة الحمامات الساحلية الواقعة على بعد 60 كلم جنوب العاصمة. ومن المقرر أن ينتخب المؤتمرون أيضًا أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي.

وكان المرزوقي قال في افتتاح المؤتمر السبت إن الانتخابات البلدية المقررة في 17 ديسمبر 2017 يجب “أن تكون نزيهة وحرة وأن تكرّس مبدأ التداول السلمي على السلطة”، محذرًا من أي تزوير.

يذكر أن المرزوقي المعارض السابق لنظام زين العابدين بن علي (1987-2011) كان أسس في 2001 حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية”، وانتخب رئيسًا لتونس من المجلس التأسيسي في نهاية 2011 بعد أشهر من الإطاحة ببن علي.

ورغم دعم ضمني من حزب النهضة الإسلامي، فشل المرزوقي بالفوز في الانتخابات الرئاسية المباشرة في ديسمبر 2014 بعدما فاز عليه في الجولة الثانية الباجي قائد السبسي.

وفي حين اختارت النهضة بعد الانتخابات عقد تحالفات مع السبسي فإن المرزوقي عارض بشدة عمل الحكومة في الأشهر الأخيرة وسط استمرار الركود الاقتصادي في البلاد.

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