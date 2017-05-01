المحمدان وميركل يبحثان التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب on May 1, 2017

إيلاف من الرياض: التقى الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع مساء الأحد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبحث المحمدان مع ميركل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وألمانيا في المجالات كافة.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك لمكافحة التطرّف ومحاربة الإرهاب، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة وموقف البلدين منها.

وعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والمستشارة الألمانية في وقت سابق جلسة مباحثات خاصة، فيما قامت حكومتي البلدين بتوقيع عدد من المذكرات.

واستعرض الملك سلمان وميركل العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات، كما جرى خلال الجلسة بحث آخر تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

تطوير الصناعات

وعقب جلسة المباحثات وقعت حكومتي البلدين، مذكرات تفاهم ومشاريع اتفاقيات تعاون صناعي وتقني وأمني بحضور الملك سلمان وميركل، حيث شهدا التوقيع مذكرة تفاهم حول تطوير الصناعات المستدامة تتركز على تسريع وتيرة التحول الصناعي الرقمي في السعودية بما يتماشى مع “رؤية 2030” الاقتصادية الإصلاحية.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى حول “دعم وتمكين رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في ما يتعلق باستراتيجيتها الرقمية والحلول التكنولوجية ذات الصلة”.

كما وقع الجانبان مشروع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الداخلية في المملكة والشرطة الاتحادية الألمانية، ومشروع إعلان نوايا مشترك في مجال التعاون الإنمائي، وبرنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني.

وجرى كذلك توقيع مشروع اتفاقية لتدريب الطلبة داخل المنشآت العسكرية الألمانية.

ويرافق ميركل وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الألمانية “المهتمين بالتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بما في ذلك رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني”، بحسب بيان صادر عن السفارة الألمانية.

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