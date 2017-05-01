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الكونغرس الأمريكي يتوصل لاتفاق لتمويل الحكومة

on May 1, 2017 0 Comment

توصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق لتمويل الحكومة للعام المالي 2017، مما يحول دون توقف الأعمال في معظم الهيئات الحكومية، وفقاً لما ذكره زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، في وقت متأخر الأحد.

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