الكونغرس الأمريكي يتوصل لاتفاق لتمويل الحكومة

توصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق لتمويل الحكومة للعام المالي 2017، مما يحول دون توقف الأعمال في معظم الهيئات الحكومية، وفقاً لما ذكره زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، في وقت متأخر الأحد.
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توصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق لتمويل الحكومة للعام المالي 2017، مما يحول دون توقف الأعمال في معظم الهيئات الحكومية، وفقاً لما ذكره زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، في وقت متأخر الأحد.
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