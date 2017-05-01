العصا هدية للعروس الهندية لمواجهة عنف الزوج on May 1, 2017

قدم غوبال بهرغافا، الوزير في ولاية ماديا براديش الهندية، مئات من العصي الخشبية هدايا لعرائس حديثات الزواج، وحثهن على استخدامها كسلاح إذا أصبح أزواجهن مدمني كحول أو مسيئين لهن.

فقد أعطى بهرغافا العصي، التي تستخدم لإزالة الأوساخ من الملابس في المغاسل التقليدية، لما يقرب من 700 عروس في حفل زفاف جماعي نظمتها حكومة الولاية السبت الماضي.

واٌرفقت بالعصي، التي يبلغ طول الواحدة منها قدمين تقريبا، رسالة تقول ” هذه لضرب المخمورين، والشرطة لن تتدخل.”

وقال بهرغافا لوكالة أنباء فرانس برس إنه يريد لفت الانتباه الى محنة النساء الريفيات اللائي يواجهن العنف المنزلي من أزواج مدمنين على الكحوليات.

وأضاف قائلا :”النساء يقلن إنه كلما أصبح أزواجهن في حالة سكر يتحولون إلى العنف وتضيع مدخراتهم على الكحوليات.” وتابع: “لا توجد نية لتحريض النساء على العنف ولكن العصي لمنع العنف.”

وقد أمر الوزير الهندي بتوزيع نحو 10 آلاف عصا خشبية على السيدات المتزوجات حديثا.

ويشن العديد من الولايات الهندية حملة لمكافحة الخمور في السنوات الأخيرة إما بحظرها أو تقييد بيعها وذلك في محاولة للحد من العنف الناجم عن تعاطي الكحوليات.

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