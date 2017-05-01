العائلة الملكية في بريطانيا تحتفل بعيد الميلاد الثاني للأميرة تشارلوت on May 1, 2017

نشر قصر كينسنغتون صورة جديدة للأميرة تشارلوت، ابنة الأمير ويليام الوريث الثاني لعرش بريطانيا، بمناسبة عيد ميلادها الثاني الذي يوافق غدا الثلاثاء.

والتقطت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، صورة ابنتها تشارلوت في أبريل/نيسان المنصرم في قصر العائلة “أنمر هول” في مقاطعة نورفولك.

ونشر الأمير وليام والدوقة كيت صورة مماثلة لتشارلوت العام الماضي، حينما أتمت عامها الأول.

وظهرت الأميرة الصغيرة في الصورة الحديثة وهي ترتدي سترة صفراء وبها زخرفة على شكل خروف صغير، بالإضافة إلى مشبك للشعر باللون الكحلي.

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ويتوقع أن تُقيم العائلة حفل عيد ميلاد للأميرة تشارلوت، وهي الرابعة في ترتيب ولاية العرش في بريطانيا.

ولم تظهر تشارلوت في مناسبات عامة، لكن التُقطت صورة لها أثناء قداس عيد الميلاد في قرية باكبيري في بيركشير.

وسجلت الأميرة الصغيرة ظهورا بارزا آخر خلال جولة العائلة في كندا، إذ ظهرت في مناسبات عديدة، من بينها ظهورها في حفل أطفال في فيكتوريا، عاصمة مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وقال بيان صادر عن القصر إن “الدوق والدوقة سعيدان للغاية بنشر هذه الصورة وهما يحتفلان بالعام الثاني للأميرة تشارلوت.”

وأضاف: “صاحبا السمو الملكي (الدوق والدوقة) يودان توجيه الشكر للجميع على الرسائل الرائعة التي تلقياها.”

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وستكون الأميرة الصغيرة تشارلوت هي وصيفة العروس في حفل زفاف خالتها، بيبا ميدلتون، المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر. بينما سيكون أخوها جورج هو صبي العرس في هذا الحفل.

وحينما يترك الأمير وليام منصبه في الإسعاف الجوي، ستقضي العائلة المزيد من الوقت في قصر كينسنغتون، ليباشر الدوق المزيد من مسؤولياته الملكية.

PAالأمير جورج يتفقد شقيقته الصغيرة، في طريق العائلة لتعميدها PAالأميرة لم تظهر في المناسبات العامة كثيرا، لكنها صورت أثناء حضور العائلة قداس عيد الميلاد BBCالأميرة تشارلوت مع والدتها دوقة كامبريدج Getty Imagesالأمير جورج والأميرة تشارلوت برفقة والديهما خلال جولة في كندا، أثناء مشاركة العائلة في حفل للأطفال في فيكتوريا PAالأميرة تشارلوت ووالدتها في كندا Getty Imagesصورة أخرى للأميرة مع دوقة كامبريدج أثناء جولة العائلة في كندا في سبتمبر/أيلول الماضي

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