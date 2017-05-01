الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في اسطنبول on May 1, 2017

اسطنبول: استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع الاثنين لتفريق مجموعة من حوالى مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط اسطنبول بمناسبة الأول من مايو رغم حظر السلطات التظاهر في هذه الساحة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ويحل عيد العمل على تركيا الاثنين وسط توتر بعد أسبوعين على استفتاء قضى بتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان وتحتج المعارضة على نتائجه.

وكانت مجموعة المتظاهرين التي تم تفريقها وضمت مجموعات يسارية مختلفة، رفعت لافتات تحمل شعارات معادية للحكومة مثل “يحيا الأول من أيار/مايو، لا للديكتاتور!” وذكر صحافي فرانس برس أن الشرطة اعتقلت واحدا من المتظاهرين على الأقل.

وحظرت السلطات التركية التجمعات في ساحة تقسيم التي تعتبر مركزا للحركات الاحتجاجية في تركيا، وقامت الشرطة الاثنين بقطع الطرقات المؤدية اليها.

في المقابل، تظاهر آلاف الأشخاص في بكر كوي قرب مطار أتاتورك، في الشطر الأوروبي من اسطنبول، بمناسبة عيد العمل.

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